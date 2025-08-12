Рязанцы рассказали, требуют ли они от руководства доплаты за поручения вне их обязанностей

45% рязанцев регулярно получают от руководства задания, не входящие в их должностные обязанности. Еще 32% сталкиваются с этим иногда. Среди тех, кому выдают чужие задачи, 53% выполняют их бесплатно, а 19% соглашаются только за доплату. Отказывается работать за рамками своей должностной инструкции 1 из 10.

Рязанцы рассказали, требуют ли они от руководства доплаты за поручения вне их обязанностей. Об этом пишет сервис SuperJob.

45% рязанцев регулярно получают от руководства задания, не входящие в их должностные обязанности. Еще 32% сталкиваются с этим иногда. Среди тех, кому выдают чужие задачи, 53% выполняют их бесплатно, а 19% соглашаются только за доплату.

Отказывается работать за рамками своей должностной инструкции 1 из 10.