Рязанцев предупредили о рейдах Госавтоинспекции

Во вторник, 12 августа, инспекторы будут работать в местах, где пешеходы чаще всего нарушают ПДД и следить за соблюдением порядка. Мероприятие призвано снизить численность ДТП с участием пеших участников дорожного движения.