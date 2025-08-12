Рязанцам напомнили о временном ограничении движения на улице Новоселов

Изменения связаны с аварийным ремонтом канализационного коллектора в районе дома № 42. До 10:00 16 августа закрыты для движения две полосы в сторону ул. Шереметьевской от пересечения с ул. Зубковой до пересечения с ул. Васильевской. На месте работ установили соответствующие знаки. Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.

Рязанцам напомнили о временном ограничении движения на улице Новоселов. Информацию разместила пресс-служба горадминистрации.

Изменения связаны с аварийным ремонтом канализационного коллектора в районе дома № 42. До 10:00 16 августа закрыты для движения две полосы в сторону ул. Шереметьевской от пересечения с ул. Зубковой до пересечения с ул. Васильевской.

На месте работ установили соответствующие знаки. Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.

Напомним, схему движения изменили с 9 августа.