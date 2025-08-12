Путин сообщил о рекордно низком уровне безработицы в России

По словам главы государства, безработица остается на рекордно низких уровнях в стране, однако наблюдается некоторый рост скрытой безработицы — численности работников, находящихся в простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения. Ранее Путин сообщил, что инфляция в России в июле составила 8,8%.

Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сообщил о рекордно низком уровне безработицы в России. Его слова 12 августа передало РИА Новости.

Как отметил глава государства, безработица остается на рекордно низких уровнях в стране, однако наблюдается некоторый рост скрытой безработицы — численности работников, находящихся в простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения.

Ранее Путин сообщил, что инфляция в России в июле составила 8,8%.