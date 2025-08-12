Прокуратура обязала рязанскую полицию возбудить дело о мошенничестве

Отмечается, что жительница р. п. Старожилово перевела мошенникам более 190 тысяч рублей. На протяжении четырех месяцев полиция неоднократно принимала решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Начальнику территориального отдела полиции внесено требование, в результате прокурорского вмешательства возбуждено и расследуется уголовное дело.