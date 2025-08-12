Прокуратура обнаружила махинации с земельными участками в Рязанской области

Установлено, что в 2013 году местный житель с использованием подложных документов получил право собственности на два земельных участка, расположенных на территории Рязанского района, которые потом продал. В результате совершенных преступлений муниципальному образованию причинен ущерб на сумму более 1,2 млн рублей. В целях защиты интересов муниципалитета прокуратурой в суд направлено два исковых заявления о взыскании с подсудимого денежных средств.

