Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 12
21°
Срд, 13
21°
Чтв, 14
20°
ЦБ USD 79.67 -0.11 12/08
ЦБ EUR 92.95 0.07 12/08
Нал. USD 80.30 / 79.80 12/08 11:50
Нал. EUR 94.05 / 94.87 12/08 11:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
Вчера 13:15
610
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 130
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 522
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 804
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Прокуратура обнаружила махинации с земельными участками в Рязанской области
Установлено, что в 2013 году местный житель с использованием подложных документов получил право собственности на два земельных участка, расположенных на территории Рязанского района, которые потом продал. В результате совершенных преступлений муниципальному образованию причинен ущерб на сумму более 1,2 млн рублей. В целях защиты интересов муниципалитета прокуратурой в суд направлено два исковых заявления о взыскании с подсудимого денежных средств.

Прокуратура обнаружила махинации с земельными участками в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что в 2013 году местный житель с использованием подложных документов получил право собственности на два земельных участка, расположенных на территории Рязанского района, которые потом продал.

В результате совершенных преступлений муниципальному образованиюпричинен ущерб на сумму более 1,2 млн рублей.

В целях защиты интересов муниципалитета прокуратурой в суд направлено два исковых заявления о взыскании с подсудимого денежных средств.