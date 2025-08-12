На нескольких улицах в Рязани 13 августа отключат холодную воду

С 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам: 2-й Школьный переулок, дом № 1; Первомайский проспект, дома №№ 58, 58 корпус 1, 60 корпус 1, 64, 64 корпус 1, 64 корпус 2, 64 корпус 3, 66 корпус 1, 66 корпус 2, 62 корпус 1 (МБОУ Школа № 39), 56, 56 строение 1, 56б, 56 г (торгово-офисные здания); Цветной бульвар, дом № 10 (офисное здание).