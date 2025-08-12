Минприроды отказалось от идеи сдавать берег Ласковского озера в аренду

Отмену приказа о сдаче в аренду произвели в связи с осуществлением процедуры разработки и утверждения паспорта на памятники природы регионального значения. «Процедура разработки и утверждения паспорта государственного природного заказника областного значения могут привести к существенному ограничению режима хозяйственной деятельности при использовании лесного участка», — говорится в приказе. Также известно, что ЭРА обращался в прокуратуру из-за намерения сдать берег в аренду. В ведомстве пояснили РЗН. инфо, что отмена решения не связана с прокурорскими мерами реагирования.

В министерстве природопользования Рязанской области рассказали РЗН. инфо, что сдавать в аренду берег Ласковского озера на 49 лет больше не намерены. Комментарий дали 12 августа, соответствующий приказ подписан 6 числа.

Ранее стало известно, что берег Ласковского озера намерены сдать в аренду на 49 лет.