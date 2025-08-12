Рязань
Минприроды отказалось от идеи сдавать берег Ласковского озера в аренду
Ранее стало известно, что берег Ласковского озера намерены сдать в аренду на 49 лет.