Майнинговую ферму в селе Кирицы закрыли из-за шума

В селе Кирицы приостановили работу майнинговой фермы на 30 дней. Об этос сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области. Это решение принял Спасский районный суд после проверки, проведенной по просьбе прокурора области Дмитрия Коданёва. Жители села жаловались на сильный шум от работы фермы. Проверки показали, что уровень шума превышает допустимые нормы. В августе 2025 года замеры показали 48 дБ, тогда как днем разрешено не более 40 дБ, а ночью — 30 дБ. Это не первый случай нарушения: подобные замеры проводились и в мае, и в июле 2025 года. Прокурор района также направил представление владельцу оборудования. В результате возбудили дело об административном правонарушении.

В селе Кирицы приостановили работу майнинговой фермы на 30 дней. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Это решение принял Спасский районный суд после проверки, проведенной по просьбе прокурора области Дмитрия Коданёва. Жители села жаловались на сильный шум от работы фермы.

Проверки показали, что уровень шума превышает допустимые нормы. В августе 2025 года замеры показали 48 дБ, тогда как днем разрешено не более 40 дБ, а ночью — 30 дБ. Это не первый случай нарушения: подобные замеры проводились и в мае, и в июле 2025 года.

Прокурор района также направил представление владельцу оборудования. В результате возбудили дело об административном правонарушении.