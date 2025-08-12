Рязань
Майнинговую ферму в селе Кирицы закрыли из-за шума
