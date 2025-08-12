Le Temps: Украина находится в слабой позиции перед встречей Путина и Трампа

Отмечается, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, ВС РФ «оказывают очень сильное давление на всю линию фронта». Напомним, 8 августа американский лидер заявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа. Позже планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

