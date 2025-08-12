Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 12
21°
Срд, 13
23°
Чтв, 14
20°
ЦБ USD 79.87 0.2 13/08
ЦБ EUR 92.86 -0.09 13/08
Нал. USD 80.30 / 79.90 12/08 18:30
Нал. EUR 93.85 / 94.30 12/08 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
Вчера 13:15
774
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 165
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 557
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 844
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
К концу августа завершится благоустройство Рязанского театра кукол
Рязанский театр кукол преобразится в ходе масштабного благоустройства, которое начнётся в феврале. Уже проведены коммуникации и подсветка, построены амфитеатр и трибуны, обновлены площадки и ступени; сейчас устанавливают детскую площадку, скамейки и высаживают растения. Работы завершат к концу августа, театр откроет сезон в обновлённом пространстве, а 12 сентября примет Международный фестиваль «Рязанские смотрины. Восток +". В дальнейшем благоустроят улицу Есенина, сквер у дворца пионеров и озеленят территорию.

Рязанский театр кукол преобразится благодаря масштабному благоустройству, которое начнется в феврале. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.

За это время провели все необходимые коммуникации и освещение, смонтировали архитектурную подсветку, а также построили амфитеатр и трибуны для зрителей. Помимо этого, обновили площадки и ступени.

Работы находятся на завершающей стадии: строители устанавливают детскую площадку, скамейки и высаживают кустарники и цветы. Завершение благоустройства запланировано на конец августа, и рязанцы смогут оценить обновлённое пространство уже с началом нового театрального сезона. Кроме того, 12 сентября театр станет площадкой для Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины. Восток +".

В дальнейшем планируется благоустроить всю улицу Есенина от театра драмы до улицы Грибоедова, включая обновление сквера около дворца пионеров и озеленение всей территории.

Фото: тг-канал «Павел Малков»