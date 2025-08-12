К концу августа завершится благоустройство Рязанского театра кукол

Рязанский театр кукол преобразится благодаря масштабному благоустройству, которое начнется в феврале. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.
За это время провели все необходимые коммуникации и освещение, смонтировали архитектурную подсветку, а также построили амфитеатр и трибуны для зрителей. Помимо этого, обновили площадки и ступени.
Работы находятся на завершающей стадии: строители устанавливают детскую площадку, скамейки и высаживают кустарники и цветы. Завершение благоустройства запланировано на конец августа, и рязанцы смогут оценить обновлённое пространство уже с началом нового театрального сезона. Кроме того, 12 сентября театр станет площадкой для Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины. Восток +".
В дальнейшем планируется благоустроить всю улицу Есенина от театра драмы до улицы Грибоедова, включая обновление сквера около дворца пионеров и озеленение всей территории.
Фото: тг-канал «Павел Малков»