К концу августа завершится благоустройство Рязанского театра кукол

Рязанский театр кукол преобразится в ходе масштабного благоустройства, которое начнётся в феврале. Уже проведены коммуникации и подсветка, построены амфитеатр и трибуны, обновлены площадки и ступени; сейчас устанавливают детскую площадку, скамейки и высаживают растения. Работы завершат к концу августа, театр откроет сезон в обновлённом пространстве, а 12 сентября примет Международный фестиваль «Рязанские смотрины. Восток +". В дальнейшем благоустроят улицу Есенина, сквер у дворца пионеров и озеленят территорию.

Рязанский театр кукол преобразится благодаря масштабному благоустройству, которое начнется в феврале. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.

За это время провели все необходимые коммуникации и освещение, смонтировали архитектурную подсветку, а также построили амфитеатр и трибуны для зрителей. Помимо этого, обновили площадки и ступени.

Работы находятся на завершающей стадии: строители устанавливают детскую площадку, скамейки и высаживают кустарники и цветы. Завершение благоустройства запланировано на конец августа, и рязанцы смогут оценить обновлённое пространство уже с началом нового театрального сезона. Кроме того, 12 сентября театр станет площадкой для Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины. Восток +".

В дальнейшем планируется благоустроить всю улицу Есенина от театра драмы до улицы Грибоедова, включая обновление сквера около дворца пионеров и озеленение всей территории.

Фото: тг-канал «Павел Малков»