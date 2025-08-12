Еще в одном районе Рязанской области установлен карантин по бешенству
Карантин ввели в селе Новобараково, Шелемишевское сельское поселение Скопинского района. Ограничения будут действовать 60 дней после ликвидации очага.
Еще в одном районе Рязанской области установлен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление губернатора опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Ранее аналогичный карантин установили в Михайловском и Старожиловском районах.