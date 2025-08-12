Daily Telegraph: Украина готова отдать часть своих территорий ради НАТО

Украина готова отдать часть своих территорий ради НАТО. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

По данным СМИ, Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что они должны отклонить любое мирное урегулирование, предложенное Дональдом Трампом, которое подразумевает отказ от украинских земель, все еще находящихся под их контролем. Однако украинские территории, уже удерживаемые Россией, могут стать предметом обсуждения.

Речь идет о возможной передаче России контроля над территориями в Луганске, Донецке, Запорожье, Херсоне и Крыму.