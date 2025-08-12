Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 12
21°
Срд, 13
21°
Чтв, 14
20°
ЦБ USD 79.67 -0.11 12/08
ЦБ EUR 92.95 0.07 12/08
Нал. USD 80.30 / 79.80 12/08 11:50
Нал. EUR 94.05 / 94.87 12/08 11:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
Вчера 13:15
610
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 130
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 522
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 804
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Daily Telegraph: Украина готова отдать часть своих территорий ради НАТО
По данным СМИ, Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что они должны отклонить любое мирное урегулирование, предложенное Дональдом Трампом, которое подразумевает отказ от украинских земель, все еще находящихся под их контролем. Однако украинские территории, уже удерживаемые Россией, могут стать предметом обсуждения. Речь идет о возможной передаче России контроля над территориями в Луганске, Донецке, Запорожье, Херсоне и Крыму.

Украина готова отдать часть своих территорий ради НАТО. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

По данным СМИ, Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что они должны отклонить любое мирное урегулирование, предложенное Дональдом Трампом, которое подразумевает отказ от украинских земель, все еще находящихся под их контролем. Однако украинские территории, уже удерживаемые Россией, могут стать предметом обсуждения.

Речь идет о возможной передаче России контроля над территориями в Луганске, Донецке, Запорожье, Херсоне и Крыму.