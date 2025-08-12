ЦБ: ограничения интернета в регионах привели к росту спроса на наличные

Ограничения интернета в регионах привели к росту спроса на наличные в июле. Об этом сообщает 12 августа RT со ссылкой на ЦБ.

По данным регулятора, этот спрос оказался немного выше значений прошлых лет.

