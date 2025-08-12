Рязань
Аналитика ВТБ: тренд на накопления сохраняется

В июле портфель пассивов физлиц в российских банках вырос на 793 млрд рублей. Тренд на сбережения продолжается, несмотря на снижение ставок. С начала года россияне увеличили объем накоплений на 6% - сейчас он превышает 61 трлн рублей. Такова аналитика ВТБ.

Основной драйвер роста рынка сбережений — вклады в национальной валюте, на которые приходится почти 90% общего прироста рынка в рублях. Из почти 800 млрд рублей роста рынка в июле более 600 млрд пришлось именно на рублевые средства. Рост сбережений в национальной валюте — 7,5% с начала года. В банке объем пассивов физических лиц с начала года достиг 11,2 трлн рублей, из которых более 10,6 трлн пришлось на рублевые вложения.

«Рынок сбережений продолжает рост: хоть и умеренными темпами, но стабильный. С началом цикла смягчения ДКП мы видим, как формируется тренд на поворот в сторону инвестиционных стратегий, способных обеспечить более высокую доходность в долгосрочной перспективе. Тем не менее, вклады остаются понятным, доступным и доходным инструментом для накопления средств. И розничные вкладчики, и инвесторы продолжают держать средства в банке и не спешат отказаться от пассивного дохода, который по-прежнему превышает инфляцию», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.