Жители Касимовского округа останутся без света 11 августа

В Касимовском округе 11 августа запланировали ремонтные работы, в ходе которых отключат электроэнергию. Об этом сообщает администрация округа. Временные ограничения коснутся следующих адресов: с 10:00 до 11:00 электричество не будет доступно на улице Московской, домах 64-72; с 13:10 до 16:00 отключение затронет поселок Сынтул, включая улицы Ново-Октябрьскую, 1-ый, 2-ой и 3-ий Набережные переулки, а также улицу Солнечную. Жителей просят заранее подготовиться к отключению и извиняются за возможные неудобства.