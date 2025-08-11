В Рязанской области сгорел грузовик
ЧП случилось утром 9 августа в деревне Савостьяново Касимовского округа. На тушение выезжали 11 человек и 5 единиц техники, в том числе инженерной. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
