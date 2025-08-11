В Рязани на маршруты запустят 15 новых троллейбусов

По словам губернатора Павла Малкова, транспорт поступил из Санкт-Петербурга при помощи губернатора Александра Беглова. Обновление городского подвижного состава ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Глава региона рассказал, что машины прошли капитально-восстановительный ремонт, оформление соответствует единому городскому стилю.

«Это современный, комфортный транспорт с видеонаблюдением и информационными табло. С учетом запросов жителей троллейбусы в течение двух недель выйдут на маршруты № 3, 5, 9 и 16», — написал Малков.

Он добавил, что в 2025 году поступят еще 14 единиц техники благодаря списанию задолженности Рязанской области по бюджетным кредитам.

Фото: Telegram-канал Павла Малкова.