В России подешевели продукты первой необходимости

Средняя наценка российских торговых сетей на продукты питания первой необходимости по итогам июля 2025 года составила 3,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Этот показатель на 1,1 процентного пункта ниже показателя за аналогичный период прошлого года, когда наценка составляла 5%.

