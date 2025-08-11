Рязань
Рязанская ГАИ предупредила о рейдах на железнодорожных переездах
В понедельник, 11 августа, инспекторы будут следить за соблюдением ПДД на ж/д переездах. Водителей призвали быть внимательными и осторожными и напомнили о повышенной тяжести последствий ДТП с участием поезда. «Особенно опасен неосмотрительный выезд на нерегулируемый железнодорожный переезд. Предельно осторожным водитель должен быть в темное время суток, а также в условиях ограниченной видимости: в дождь, туман и т. д», — отметили в Госавтоинспекции.

