Рязанцы сообщили о засохших деревьях в центре города

По словам жителей, деревья засохли на участке улицы Есенина от Театральной площади до перекрестка с улицей Грибоедова. Этот участок на 90% состоит из умерших деревьев", — отметили в сообщении. Жители посчитали, что причиной гибели растений стала обрезка.