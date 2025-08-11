Рязанцы сообщили о засохших деревьях в центре города
По словам жителей, деревья засохли на участке улицы Есенина от Театральной площади до перекрестка с улицей Грибоедова. Этот участок на 90% состоит из умерших деревьев", — отметили в сообщении. Жители посчитали, что причиной гибели растений стала обрезка.
Рязанцы сообщили о засохших деревьях в центре города. Об этом сообщает Telegram-кканал Rzn Life.
