Минпросвещения утвердило сроки нового учебного года

Министерство просвещения России объявило сроки нового учебного года, который начнется 1 сентября и завершится 26 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Школы смогут организовывать учебный процесс по четвертям или триместрам. Регионам уже направлены рекомендации для обеспечения единых подходов к образовательному процессу, соблюдения санитарных норм и предотвращения переутомления учащихся. Кроме того, министерство подчеркнуло важность установления осенних, зимних и весенних каникул продолжительностью не менее семи дней. Для первоклассников рекомендовано организовать дополнительные каникулы, которые запланированы на февраль.

