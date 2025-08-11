14-летний подросток пострадал в ДТП в Рязанской области

По данным сараевской ГАИ, 9 августа в райцентре на улице Горького несовершеннолетний житель села Сысои за рулем мотоцикла Steps Yx200-C5B5 врезался в забор. В результате аварии водитель с травмами обращался в больницу.

14-летний подросток пострадал в ДТП в Рязанской области. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на сараевскую ГАИ.

По данным ведомства, 9 августа в райцентре на улице Горького несовершеннолетний житель села Сысои за рулем мотоцикла Steps Yx200-C5B5 врезался в забор.

В результате аварии водитель с травмами обращался в больницу.