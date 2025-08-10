Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 11 августа
Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 11 августа. Об этом сообщил МП «Водоканал города Рязани».
В связи с ремонтными работами с 09.30 до 17.00 прекратят подачу холодной воды по следующим адресам:
- Первомайский проспект дома №№ 58, 58 корп.1, 60 корп.1, 64, 64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 66 корп.1, 66 корп.2;
- МБОУ Школа № 39 на Первомайском проспекте;
- в торгово-офисных зданиях на Первомайском проспекте в домах №№ 56, 56 строение 1, 56б, 56 г;
- Цветной бульвар дом № 10 (офисное здание).