В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 11 августа
В связи с ремонтными работами с 09.30 до 17.00 прекратят подачу холодной воды по следующим адресам: Первомайский проспект дома №№ 58, 58 корп.1, 60 корп.1, 64, 64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 66 корп.1, 66 корп.2; МБОУ Школа № 39 на Первомайском проспекте; в торгово-офисных зданиях на Первомайском проспекте в домах №№ 56, 56 строение 1, 56б, 56 г; Цветной бульвар дом № 10 (офисное здание).

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 11 августа. Об этом сообщил МП «Водоканал города Рязани».

В связи с ремонтными работами с 09.30 до 17.00 прекратят подачу холодной воды по следующим адресам:

  • Первомайский проспект дома №№ 58, 58 корп.1, 60 корп.1, 64, 64 корп.1, 64 корп.2, 64 корп.3, 66 корп.1, 66 корп.2;
  • МБОУ Школа № 39 на Первомайском проспекте;
  • в торгово-офисных зданиях на Первомайском проспекте в домах №№ 56, 56 строение 1, 56б, 56 г;
  • Цветной бульвар дом № 10 (офисное здание).