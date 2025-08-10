Российским бабушкам и дедушкам предложили разрешить вписывать внуков в паспорта

В России предложили вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек. Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко объяснил ТАСС, что такая мера упростит старшим членам семьи заселение с внуками и решение других вопросов.

