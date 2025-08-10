Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
Утром 10 августа местами в Рязанской области ожидается туман с видимостью 200-800 метров. Непогода сохранится в ближайшие 1-3 часа. Пешеходов призвали быть предельно внимательными при переходе дорог. Водителям посоветовали отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.
