В Рязани снова пропал свет на 15 улицах

Об этом РЗН. Инфо сообщили в электросетях. Ресурса нет по следующим адресам: Право-Лыбедская; Баженова; Бирюзова 26; Радищева; Почтовая; Соборная; Горького; Введенская; Есенина; Фрунзе; Яхонтова; Старая Дубрава; Славянский проспект; Маяковского; Полевая. Работы будут вести до полного восстановления.