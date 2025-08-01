В Рязани снова пропал свет на 15 улицах
Об этом РЗН. Инфо сообщили в электросетях. Ресурса нет по следующим адресам: Право-Лыбедская; Баженова; Бирюзова 26; Радищева; Почтовая; Соборная; Горького; Введенская; Есенина; Фрунзе; Яхонтова; Старая Дубрава; Славянский проспект; Маяковского; Полевая. Работы будут вести до полного восстановления.
В Рязани снова пропал свет на 15 улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в электросетях.
Ресурса нет по следующим адресам:
- Право-Лыбедская;
- Баженова;
- Бирюзова 26;
- Радищева;
- Почтовая;
- Соборная;
- Горького;
- Введенская;
- Есенина;
- Фрунзе;
- Яхонтова;
- Старая Дубрава;
- Славянский проспект;
- Маяковского;
- Полевая.
Работы будут вести до полного восстановления.