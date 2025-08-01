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В РГАТУ подвели итоги работы студенческих отрядов в экономике региона

В РГАТУ подвели итоги работы студенческих отрядов в экономике региона. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

С 16 июня по 26 июля 2025 г. обучающиеся рязанского государственного агротехнологического университета по направлению «Строительство» завершили производственную практику, в период которой в составе студенческого отряда «Автодор» оказывали помощь организациям строительного сектора Рязанской области.

Отмечается, что начиналась практика под руководством наставников от предприятий с изучения нормативных документов, анализа различных технологических решений, выбора строительных материалов, расчета экономической эффективности. Одновременно, бойцы отряда работали на подготовке участков дорог к ремонту, укладке дорог, обустройстве и установке дорожных знаков, нанесении дорожных разметок и многое другое. Такой формат прохождения практики позволил конвертировать знания в навыки, так необходимые для выполнения в будущем профессиональных задач.

За полтора летних месяца студенты уложили свыше 100 км километров дорог в регионе, привели в нормативное состояние свыше 20 км водопропускных железобетонных труб, заменили свыше 150 единиц дорожных знаков и нанесли дорожную разметку, обустроили более 50 автопавильонов.

Руководители организаций, принимавших отряды, отметили высокую активность студентов, их стремление работать в команде и способность быстро осваивать новые задачи. И за работу в период производственной практики, которая, со слов руководителей, принесла пользу предприятию, ребята получили в среднем по 45 тыс. рублей.

«Практика предоставила возможность обучающимся получить опыт работы в реальных условиях и способствовала развитию важных „мягких“ навыков, таких как работа в команде, коммуникация, решение проблем, адаптивность и интеграция знаний из разных дисциплин, которая помогла увидеть и понять взаимосвязь между различными дисциплинами, изучаемыми в вузе. Все это значительно повышает конкурентоспособность наших выпускника на рынке труда», — отметили в РГАТУ.