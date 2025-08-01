Солотчинское шоссе вновь «встало» в крупную пробку

Пробка на Солотчинском шоссе образовалась в пятницу, 1 августа. Затор начинается не доезжая Шумаши и длится до конца мосту через Оку. По словам водителей, пробка образовалась в обе стороны. Также, по данным сервиса «Яндекс карты», на мосту произошло ДТП.

Солотчинское шоссе вновь «встало» в крупную пробку. Об этом РЗН. инфо сообщили водители.

Пробка на Солотчинском шоссе образовалась в пятницу, 1 августа. Затор начинается не доезжая Шумаши и длится до конца мосту через Оку. По словам водителей, пробка образовалась в обе стороны.

Также, по данным сервиса «Яндекс карты», на мосту произошло ДТП.

Ранее стало известно, что на мосту вышел из строя деформационный шов. Из-за этого на участке Солотчинского моста ограничили скорость до 20 км/ч.