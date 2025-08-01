«Мармакс» вошел в состав учредителей Клуба продуктовых девелоперов «Наследие»

Девелоперская компания «Мармакс» стала единственным представителем Рязанского региона в новом профессиональном сообществе. Основная цель объединения — разработка федеральных стандартов качества жилья для трансформации облика российских городов.

31 июля представители 23 ведущих девелоперских компаний России на площадке конференции «КРТ: диалог власти и бизнеса — от стратегии к результату» в Кирове учредили Клуб продуктовых девелоперов «Наследие», а также подписали меморандум, определяющий принципы деятельности.

Участниками Клуба стали крупные федеральные компании «Брусника», «Железно», «УГМК-Застройщик», «Доброград» и другие. «Наследие» объединило девелоперов, которые займутся разработкой классификации новостроек, ключевых отраслевых стандартов и образовательных программ, а также создадут фотобанк продуктовых решений и энциклопедию девелопмента.

Президентом Клуба избран руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик. По его словам, предполагается, что разработки участников сообщества станут настольной книгой для девелоперов, архитекторов и проектировщиков, чиновников-градостроителей, специалистов банков по проектному финансированию, преподавателей и студентов профессиональных вузов и ссузов. Ключевой принцип в работе участников «Наследия» — строительство жилых комплексов с ориентацией на потребности всех категорий граждан.

«Философия команды „Мармакс“ основана на комплексном подходе к формированию комфортной городской среды. Среди наших фундаментальных ценностей — внедрение инноваций в архитектурные и продуктовые решения с пользой для жителей городов, непрерывное совершенствование клиентского сервиса и развитие профессиональных компетенций. Мы убеждены, что объединение усилий лидеров отрасли будет способствовать эффективной трансформации подходов к созданию городской среды и жилых пространств», — отметил Павел Бушков, исполнительный директор девелоперской компании «Мармакс».