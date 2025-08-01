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Два руководителя компании в Рязани стали фигурантами дела о налоговых махинациях
В Рязанской области утверждено обвинительное заключение по делу двух руководителей коммерческой организации, обвиняемых в налоговом преступлении по статье 199 УК РФ. С 2019 по 2021 годы они внесли заведомо ложные сведения в налоговые декларации, что привело к неуплате НДС на сумму более 148 миллионов рублей. Прокуратура наложила арест на имущество компании для возмещения ущерба и подала иск о компенсации. За данное преступление предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

В Рязанской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух руководителей коммерческой организации, обвиняемых в совершении налогового преступления, предусмотренного статьей 199 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В период с 2019 по 2021 годы, действуя в группе по предварительному сговору, они, будучи фактическими руководителями компании, занимающейся оптовой торговлей цветными металлами, внесли в налоговые декларации заведомо ложные сведения о сумме налога на добавленную стоимость на основании фиктивных сделок.

В результате их действий организация не уплатила налог на добавленную стоимость на сумму более 148 миллионов рублей. В целях возмещения причиненного ущерба прокуратурой области был наложен арест на имущество компании на сумму, полностью покрывающую размер неуплаченных налогов.

Также прокуратура подала исковое заявление к организации и обвиняемым о возмещении материального ущерба. За совершение данного преступления Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.