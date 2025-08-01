Два руководителя компании в Рязани стали фигурантами дела о налоговых махинациях

В Рязанской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух руководителей коммерческой организации, обвиняемых в совершении налогового преступления, предусмотренного статьей 199 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
В период с 2019 по 2021 годы, действуя в группе по предварительному сговору, они, будучи фактическими руководителями компании, занимающейся оптовой торговлей цветными металлами, внесли в налоговые декларации заведомо ложные сведения о сумме налога на добавленную стоимость на основании фиктивных сделок.
В результате их действий организация не уплатила налог на добавленную стоимость на сумму более 148 миллионов рублей. В целях возмещения причиненного ущерба прокуратурой области был наложен арест на имущество компании на сумму, полностью покрывающую размер неуплаченных налогов.
Также прокуратура подала исковое заявление к организации и обвиняемым о возмещении материального ущерба. За совершение данного преступления Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.