В СК прокомментировали гибель студента на Борковском карьере в Рязани

В СК прокомментировали гибель студента на Борковском карьере в Рязани. По данным следователей, молодой человек далеко заплыл и не смог выбраться. «Личность погибшего установлена, он является студентом рязанского вуза. Проводится проверка», — отметили в пресс-службе. Напомним, 9 июля из Борковского карьера достали тело мужчины. Отмечается, что погибший уроженец Египта. Официальная информация уточняется.