В Рязанской области выявлено более 5 тонн опасной продукции

В первом полугодии 2025 года Управление Россельхознадзора провело контрольные мероприятия на территории Рязанской области, в ходе которых было выявлено более 5 тонн обезличенной продукции без маркировки. Эта продукция не содержала информации о производителе, дате выработки и сроках годности, а также включала товары с истекшим сроком годности. Об этом сообщается на сайте ведомства. Предприниматели не смогли предоставить документы, подтверждающие прослеживаемость пищевой продукции, ее качество и безопасность. В результате, обезличенная продукция была признана опасной для потребителей, поскольку сопоставить её с ветеринарными сопроводительными документами оказалось невозможно. С целью предотвращения угрозы здоровью людей и животных, а также распространения заболеваний, Управление Россельхознадзора выдало предписания о необходимости утилизации опасной продукции в соответствии с действующим законодательством. Все законные требования были выполнены контролируемыми лицами, и продукция была утилизирована в установленном порядке.

В первом полугодии 2025 года Управление Россельхознадзора провело контрольные мероприятия на территории Рязанской области, в ходе которых было выявлено более 5 тонн обезличенной продукции без маркировки. Эта продукция не содержала информации о производителе, дате выработки и сроках годности, а также включала товары с истекшим сроком годности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Предприниматели не смогли предоставить документы, подтверждающие прослеживаемость пищевой продукции, ее качество и безопасность. В результате, обезличенная продукция была признана опасной для потребителей, поскольку сопоставить её с ветеринарными сопроводительными документами оказалось невозможно.

С целью предотвращения угрозы здоровью людей и животных, а также распространения заболеваний, Управление Россельхознадзора выдало предписания о необходимости утилизации опасной продукции в соответствии с действующим законодательством. Все законные требования были выполнены контролируемыми лицами, и продукция была утилизирована в установленном порядке.

Фото: Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям