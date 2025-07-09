В Рязанской области из-за обработки полей погибли около тысячи пчелиных семей

Около тысячи пчелиных семей погибли в поселке Павелец в Скопинском районе в мае после обработки полей пестицидами местным сельскохозяйственным предприятием СПК «Полянская птицефабрика». Отмечается, что после жалобы жителей Россельхознадзор выяснил, что организация не известила пчеловодов о планируемой обработке должным образом. Предприятию объявлено предостережение.