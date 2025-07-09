В Рязани неизвестный протаранил легковушку и скрылся, сообщили в соцсетях

По словам автора публикации, ДТП произошло 8 июля во дворе дома на Куйбышевском шоссе. Отмечается, что неизвестный на коричневом или черном Volkswagen Polo без номеров протаранил припаркованный автомобиль и скрылся с места. Любую информацию о ДТП и владельце рязанцы попросили сообщать в комментарии по ссылке.

В Рязани неизвестный протаранил легковушку и скрылся. Пост об этом опубликован в соцсетях.

По словам автора публикации, ДТП произошло 8 июля, примерно в 17:17, во дворе дома на Куйбышевском шоссе. Отмечается, что неизвестный на коричневом или черном Volkswagen Polo без номеров протаранил припаркованный автомобиль и скрылся с места аварии.