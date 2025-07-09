В Рязани горел садовый дом

Информация о пожаре поступила 8 июля в 01:10. В тушении участвовали 15 человек, 5 единиц техники. В результате пожара огнем поврежден дом. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет.