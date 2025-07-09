В РПЦ призвали ввести уголовную ответственность за празднование дня Ивана Купалы

Праздник не имеет ничего общего с корнями российской государственности. Как отметил священнослужитель, необходимо привлекать к ответственности тех, кто пропагандирует данное мероприятие.

В РПЦ призвали ввести уголовную ответственность за празднование дня Ивана Купалы. Об этом пишет портал «Абзац» со ссылкой на протоиерея Виталия Рыбакова.

По его словам, праздник не имеет ничего общего с корнями российской государственности.

Как отметил священнослужитель, необходимо привлекать к ответственности тех, кто пропагандирует данное мероприятие.