В России предложили увеличить налог на авто старше 15 лет

Соответствующий законопроект находится сейчас на согласовании с юристами. Эта мера позволит замедлить устаревание автопарка в стране. Авторы хотят в документе прописать, какое должно быть обслуживание и каким срок использования машины.

В России предложили увеличить налог на авто старше 15 лет. Об этом пишет портал Autonews со ссылкой на главу РОАД Алексея Подщеколдина.

По его словам, соответствующий законопроект находится сейчас на согласовании с юристами.

Эта мера позволит замедлить устаревание автопарка в стране.

Авторы хотят в документе прописать, какое должно быть обслуживание и каким срок использования машины.