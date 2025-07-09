В России предложили увеличить налог на авто старше 15 лет
Соответствующий законопроект находится сейчас на согласовании с юристами. Эта мера позволит замедлить устаревание автопарка в стране. Авторы хотят в документе прописать, какое должно быть обслуживание и каким срок использования машины.
В России предложили увеличить налог на авто старше 15 лет. Об этом пишет портал Autonews со ссылкой на главу РОАД Алексея Подщеколдина.
По его словам, соответствующий законопроект находится сейчас на согласовании с юристами.
Эта мера позволит замедлить устаревание автопарка в стране.
Авторы хотят в документе прописать, какое должно быть обслуживание и каким срок использования машины.