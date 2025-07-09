В России появилась возможность в онлайн-режиме подтверждать участие военного в СВО

Глава Минобороны Белоусов отметил, что благодаря новой системе участникам спецоперации и их семьям больше не нужно будет приносить бумажные справки и документы, чтобы подтверждать право на положенные им меры поддержки: все будет проходить автоматически. Отмечается, что это существенно ускорит получение федеральных и региональных льгот.

В России появилась возможность в онлайн-режиме подтверждать участие военного в СВО. Ее реализовало Минобороны вместе с Минцифры, пишет РИА Новости.

Глава Минобороны Белоусов отметил, что благодаря новой системе участникам спецоперации и их семьям больше не нужно будет приносить бумажные справки и документы, чтобы подтверждать право на положенные им меры поддержки: все будет проходить автоматически.

Отмечается, что это существенно ускорит получение федеральных и региональных льгот.