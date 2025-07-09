В России хотят повысить штрафы за продажу алкоголя рядом со школами
Проект о повышении штрафов за продажу алкоголя рядом со школами, спортивными и медицинскими учреждениями внесут в Госдуму. Сейчас штрафы за подобные нарушения для должностных лиц составляют до 40 тысяч рублей, для юридических — до 300 тысяч. Депутаты предлагают повысить штрафы до 200 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей — для юридических.
В России хотят повысить штрафы за продажу алкоголя рядом со школами. Об этом сообщает РИА Новости.
Проект о повышении штрафов за продажу алкоголя рядом со школами, спортивными и медицинскими учреждениями внесут в Госдуму.
Сейчас штрафы за подобные нарушения для должностных лиц составляют до 40 тысяч рублей, для юридических — до 300 тысяч.
Депутаты предлагают повысить штрафы до 200 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей — для юридических.