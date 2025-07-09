В Минобороны рассказали, что ВСУ при отступлении минировали тела военных

Отмечается, что украинские силы, отступая из населенных пунктов на территории ДНР, активно минировали все — от местности и зданий до личных вещей и тел погибших бойцов. Как уточнили военные саперы, они находили мины прямо в телах украинских военнослужащих.

В Минобороны рассказали, что ВСУ при отступлении минировали тела военных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет РИА Новости.

Отмечается, что украинские силы, отступая из населенных пунктов на территории ДНР, активно минировали все — от местности и зданий до личных вещей и тел погибших бойцов.

Как уточнили военные саперы, они находили мины прямо в телах украинских военнослужащих.