В МЧС прокомментировали смертельный пожар на предприятии в Рязанской области

Информация о пожаре в Ряжске поступила 8 июля в 11:21. Загорелся склад. На тушение выезжали 12 человек и 4 спецавтомобиля. Отмечается, что огнем повреждено здание и оборудование. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

В МЧС прокомментировали смертельный пожар на предприятии в Рязанской области. Пост об этом опубликован на сайте регионального ведомства.

Информация о пожаре в Ряжске поступила 8 июля в 11:21. Загорелся склад. На тушение выезжали 12 человек и 4 спецавтомобиля.

Отмечается, что огнем повреждено здание и оборудование.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Ранее стало известно, что погиб 49-летний работник предприятия.