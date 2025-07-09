Рязанцы рассказали, как часто спорят с коллегами из-за кондиционеров

Согласно данным опроса, о возникающих спорах из-за режима работы кондиционеров рассказали 37% рязанцев. Каждый второй работник (52%) утверждает, что таких ситуаций у них не бывает. По словам экспертов, женщины ссорятся из-за кондиционеров чаще мужчин. Наиболее подвержены таким конфликтам работники старше 45 лет: 45% из них сталкивались со спорами о температуре в помещении, среди сотрудников до 35 лет таких 32%, а среди респондентов от 35 до 45 лет — лишь 29%. Чаще остальных о конфликтах из-за работы кондиционера сообщали рязанцы с доходом от 100 тысяч рублей (43% против 31% среди тех, кто зарабатывает менее 50 тысяч).

Рязанцы рассказали, как часто спорят с коллегами из-за кондиционеров. Об этом сообщил SuperJob.

Согласно данным опроса, о возникающих спорах из-за режима работы кондиционеров рассказали 37% рязанцев. Каждый второй сотрудник (52%) утверждает, что таких ситуаций у них не бывает.

По словам экспертов, женщины ссорятся из-за кондиционеров чаще мужчин. Наиболее подвержены таким конфликтам работники старше 45 лет: 45% из них сталкивались со спорами о температуре в помещении, среди сотрудников до 35 лет таких 32%, а среди респондентов от 35 до 45 лет — лишь 29%.

Чаще остальных о конфликтах из-за работы кондиционера сообщали рязанцы с доходом от 100 тысяч рублей (43% против 31% среди тех, кто зарабатывает менее 50 тысяч).