Россияне массово пожаловались на сбой в работе Telegram

Пользователи мессенджера рассказали о проблемах в работе сайта и приложения. Большинство заявок связаны с загрузкой медиа, невозможностью открыть страницу и отправить сообщение. Количество обращений превысило 1300.