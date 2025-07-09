Россияне массово пожаловались на сбой в работе Telegram
Пользователи мессенджера рассказали о проблемах в работе сайта и приложения. Большинство заявок связаны с загрузкой медиа, невозможностью открыть страницу и отправить сообщение. Количество обращений превысило 1300.
Россияне массово пожаловались на сбой в Telegram. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Пользователи мессенджера рассказали о проблемах в работе сайта и приложения. Большинство заявок связаны с загрузкой медиа, невозможностью открыть страницу и отправить сообщение.
Количество обращений превысило 1300.