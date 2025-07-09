Прокуратура помогла рязанцу с онкологией получить льготное лекарство

Установлено, что заявитель по медицинским показаниям нуждается в обеспечении медикаментами. Однако в аптеке ему препарат не выдали. Директору «Рязань-Фармация» внесли представление. В результате мужчину обеспечили необходимым лекарством.