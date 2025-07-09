Прокуратура помогла рязанцу с онкологией получить льготное лекарство
Установлено, что заявитель по медицинским показаниям нуждается в обеспечении медикаментами. Однако в аптеке ему препарат не выдали. Директору «Рязань-Фармация» внесли представление. В результате мужчину обеспечили необходимым лекарством.
Прокуратура помогла рязанцу с онкологией получить льготное лекарство. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Установлено, что заявитель по медицинским показаниям нуждается в обеспечении медикаментами. Однако в аптеке ему препарат не выдали.
Директору «Рязань-Фармация» внесли представление.
В результате мужчину обеспечили необходимым лекарством.