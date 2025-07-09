Полиция рассказала о пострадавших в ДТП с опрокинувшейся легковушкой в Рязани
ДТП произошло 8 июля, примерно в 22:50, на улице Семчинской. По предварительным данным полиции, 37-летний местный житель без «прав» двигался на автомобиле «ВАЗ-2121 Нива» и врезался в припаркованный грузовик «Митсубиси». Легковушка опрокинулась. В результате происшествия пострадали водитель «ВАЗ-2121 Нива» и его пассажир — 30-летний рязанец. Их доставили в медучреждение. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Полиция рассказала о пострадавших в ДТП с опрокинувшейся легковушкой в Рязани. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба УМВД по региону.
ДТП произошло 8 июля, примерно в 22:50, на улице Семчинской.
По предварительным данным полиции, 37-летний местный житель без «прав» двигался на автомобиле «ВАЗ-2121 Нива» и врезался в припаркованный грузовик «Митсубиси». Легковушка опрокинулась.
В результате происшествия пострадали водитель «ВАЗ-2121 Нива» и его пассажир — 30-летний рязанец. Их доставили в медучреждение.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее появилось видео с места ДТП.