Полиция рассказала о пострадавших в ДТП с опрокинувшейся легковушкой в Рязани

ДТП произошло 8 июля, примерно в 22:50, на улице Семчинской. По предварительным данным полиции, 37-летний местный житель без «прав» двигался на автомобиле «ВАЗ-2121 Нива» и врезался в припаркованный грузовик «Митсубиси». Легковушка опрокинулась. В результате происшествия пострадали водитель «ВАЗ-2121 Нива» и его пассажир — 30-летний рязанец. Их доставили в медучреждение. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.