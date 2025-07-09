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Песков: Россия и США не имеют разногласий по поводу Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что между Москвой и Вашингтоном нет разногласий по поводу урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет «Газета.ru». По его словам, обе стороны стремятся решить проблему дипломатическими средствами и как можно быстрее. Однако он отметил, что сложность ситуации мешает моментальному разрешению конфликта. Песков также прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа, который ужесточил риторику в адрес России. Несмотря на это, пресс-секретарь подчеркнул, что Кремль спокойно относится к подобным высказываниям, отметив, что Трамп обычно использует жесткую стилистику. Он также упомянул, что Трамп признал сложность украинского конфликта, который оказался гораздо более запутанным, чем он предполагал ранее.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что между Москвой и Вашингтоном нет разногласий по поводу урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет «Газета.ru».

По его словам, обе стороны стремятся решить проблему дипломатическими средствами и как можно быстрее. Однако он отметил, что сложность ситуации мешает моментальному разрешению конфликта.

Песков также прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа, который ужесточил риторику в адрес России. Несмотря на это, пресс-секретарь подчеркнул, что Кремль спокойно относится к подобным высказываниям, отметив, что Трамп обычно использует жесткую стилистику.

Он также упомянул, что Трамп признал сложность украинского конфликта, который оказался гораздо более запутанным, чем он предполагал ранее.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости