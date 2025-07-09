Названы сроки создания цифрового профиля мигранта в России

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина» должны разработать до 30 июня 2026 года. Ранее сообщалось, что у въезжающих в страну граждан других государств будут собирать биометрические данные.