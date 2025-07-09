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Названо число кошек и собак, потерявшихся в Рязанской области за год
В регионе за 2024 год потерялись 473 собаки и 800 кошек. В целом по стране зафиксировано 168 000 случаев потери и последующего обнаружения животных. Исследование выявило, что волонтеры играют ключевую роль в спасении питомцев, находя 91% пропавших собак. Кроме того, современные технологии значительно улучшили ситуацию: с помощью искусственного интеллекта PetBot удалось успешно найти 3400 потерянных животных.

Система поиска пропавших животных Pet911 впервые в России провела масштабное исследование случаев потери домашних питомцев за 2024 год. Отчет представлен на сайте сервиса.

В Рязанской области за этот период потерялись 473 собаки и 800 кошек.

В целом по стране зафиксировано 168 000 случаев потери и последующего обнаружения животных. Исследование выявило, что волонтеры играют ключевую роль в спасении питомцев, находя 91% пропавших собак. Кроме того, современные технологии значительно улучшили ситуацию: с помощью искусственного интеллекта PetBot удалось успешно найти 3400 потерянных животных.