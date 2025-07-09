Названо число кошек и собак, потерявшихся в Рязанской области за год

В регионе за 2024 год потерялись 473 собаки и 800 кошек. В целом по стране зафиксировано 168 000 случаев потери и последующего обнаружения животных. Исследование выявило, что волонтеры играют ключевую роль в спасении питомцев, находя 91% пропавших собак. Кроме того, современные технологии значительно улучшили ситуацию: с помощью искусственного интеллекта PetBot удалось успешно найти 3400 потерянных животных.