На Украине сообщили, что РФ срывает их мобилизацию
Россия изменила свою тактику ударов: ВС РФ теперь точечно уничтожают украинские военкоматы, чтобы подорвать обороноспособность страны. За первые несколько дней июля военкоматы пять раз подвергались нападениям в разных городах страны.
На Украине сообщили, что РФ срывает их мобилизацию. Об этом сообщает газета «The Washington Post».
Россия изменила свою тактику ударов: ВС РФ теперь точечно уничтожают украинские военкоматы, чтобы подорвать обороноспособность страны.
За первые несколько дней июля военкоматы пять раз подвергались нападениям в разных городах страны.