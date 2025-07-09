На Украине сообщили, что РФ срывает их мобилизацию

Россия изменила свою тактику ударов: ВС РФ теперь точечно уничтожают украинские военкоматы, чтобы подорвать обороноспособность страны. За первые несколько дней июля военкоматы пять раз подвергались нападениям в разных городах страны.